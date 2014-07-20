وفاة 7 أشخاص في احتراق سيارة تجاوزت نقطة تفتيش أمنية

ضبطت الجهات الأمنية في شرطة منطقة مكة المكرمة سائق سيارة رفض التوقف عند نقطة تفتيش أمنية، يشتبه بأنه يمتهن تهريب الوافدين، في الطريق الواصل بين الطائف ومحافظة المويه (180 كيلومترا شمال شرق محافظة الطائف)، بعدما تسبب في حادث سير ذهب ضحيته سبعة من مرافقيه وإصابة اثنين آخرين.

وحيال تفاصيل الحادث، أوضح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم دكتور عاطي بن عطية القرشي بأنه: "في تمام الساعة السابعة والربع من صباح يوم السبت 22 رمضان، وأثناء أداء أمن الطرق واجبهم في نقطة الضبط الأمني بطريق المويه في اتجاه الطائف، تم الاشتباه بوضع مركبة بها عدد من الأشخاص، وعند محاولة استيقافها رفض قائدها الوقوف، ومن ثم هرب من النقطة الأمنية بسرعة وتهور، حينها بادر رجال الأمن بإطلاق أعيرة نارية تحذيرية لإيقافه، إلا أنه استمر بالقيادة".

وأضاف المقدم القرشي: "تم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك الهارب لملاحظته وإيقافه، حيث اتجه إلى داخل محافظة المويه، واختفى عن الأنظار، وبعد ربع ساعة تم الإبلاغ من قبل العمليات بتعرض المركبة، التي كان قائدها يسير بسرعة عالية، لحادث سير نتيجة ارتطامه بمطبات اصطناعية في داخل المحافظة، ما أدى إلى تغير مسارها وارتطامها بثلاث عربات، قبل أن تستقر المركبة بأحد أعمدة الإنارة، ومن ثم بدأت النيران بالاشتعال في خزان الوقود الخاص بالمركبة".

وزاد الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة : "عند ذلك باشر الدفاع المدني الحادث، والذي نتج عنه احتراق المركبة، ووفاة سبعة أشخاص، واتضح من أقوال قائد المركبة، ورجل آخر وامرأة من بني جلدة المتوفين، أنهم من جنسية إفريقية، ولا يحملون إقامات نظامية، وتم إحالة القضية للجهات المختصة".