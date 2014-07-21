أربعة أشخاص يسرقون آُثار بقيمة 55 ألف ريال

تمكن أربعة أشخاص من سرقة آثار تقدر قيمتها بـ 55 ألف ريال.

وتعود تفاصيل بحسب ما يرويها بيان شرطة الرياض، بأن هؤلاء الأربعة وهم ثلاثة سعوديين ويمني تورطوا في ارتكاب تسع عشرة حادثة ما بين السطو على محل بيع قطع تراثية وسرقة عملات أثرية قيمتها 55 ألف ريال، وكذلك القيام بسرقة سيارات وتكسير زجاج أخرى وسرقة بعض أجزائها، إضافة إلى استئجار سيارة بوثائق مزورة لاستخدامها في ارتكاب جرائم أخرى، وقد اعترفوا جميعاً بالتخطيط لارتكاب تلك الجرائم وبيان دور كل منهم في التنفيذ، والكيفية التي قسمت بها قيمة المسروقات فيما بينهم، كما استطاعوا الدلالة على المواقع التي ارتكبوا جرائمهم فيها، وتطابق ذلك مع البلاغات المقيدة في سجلات شرطة منطقة الرياض.

ويأتي ذلك وسط تأكيد شرطة الرياض، قبضها عصابة مكونة من أربعة جناة (ثلاثة سعوديين والرابع مصري)، أعمارهم تقع ما بين العقدين الثاني والثالث، حيث تورط أفرادها بارتكاب عشر جرائم سرقة لسيارات وسرقة من أجزائها أو ما بداخلها من ممتلكات، واعترفوا بالتخطيط المسبق لهذه السرقات، موضحين دور كل منهم في التنفيذ، وطريقة توزيع قيمة المسروقات فيما بينهم. كما تمكنوا من الإرشاد إلى مواقع ارتكابهم لتلك السرقات وجاء ذلك مطابقاً لما هو مقيد بسجلات شرطة منطقة الرياض.