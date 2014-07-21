ولي العهد يتبرع بـ 6 مليون ريال ويزور جدة التاريخية

زار ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم المنطقة التاريخية بجدة، وكان في استقباله لدى وصوله الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار و الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة والأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة وعدد من المسؤولين .

من جهة أخرى تبرع ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز بـستة ملايين ريال لمشروع الأمير سلمان بن عبدالعزيز لتعليم القرآن عن بُعد الذي تنفذه الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة " خيركم " .

جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد في قصره بجدة مساء اليوم لرئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة " خيركم " المهندس عبدالعزيز بن عبدالله حنفي وأعضاء الجمعية .

واطلع الأمير سلمان خلال اللقاء على نبذة من رئيس جمعية " خيركم " عن أنشطة الجمعية وأعمالها الخيرية في سبيل تعليم القرآن الكريم والاهتمام بنشره وفق أحدث البرامج والآليات ورؤيتها المستقبلية في تطوير عملها المهتم بكتاب الله عز وجل ما أسهم في فوزها بجائزة أفضل جمعية في خدمة القرآن الكريم على مستوى العالم.

كما اطلع ولي العهد على آخر مستجدات مشروع التطبيق العالمي ( اتلوها صح) الذي قدمته " خيركم " كواحد من أهم المشاريع التعليمية التي تهدف إلى خدمة المسلمين في أنحاء العالم كافة من حيث تعلم قراءة القرآن وتصحيح التلاوة باستخدام التقنية في الأجهزة الذكية.

