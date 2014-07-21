بالفيديو.. 10 آلاف شخص حاولوا التسلل إلى السعودية

نجحت دوريات حرس الحدود في جميع القطاعات الحدودية إيقاف متسللين ومصادرة عدد من المضبوطات الممنوعة وغير النظامية، التي حاول المهربون دخولها عبر المنافذ الحدودية بطريقة غير مشروعة، فخلال 20 يوماً من رمضان، استطاعت فرق حرس الحدود من إيقاف أكثر من 9600 متسلل، وأحبطت ما يزيد عن ألف قطعة ما بين سلاح متنوع وذخيرة حية، ومصادرة نحو عشرة أطنان من الحشيش والقات.

وأوضح اللواء محمد الغامدي المتحدث الرسمي لحرس الحدود لـ"العربية نت" أن الأوضاع الأمنية على الحدود السعودية مع جيرانها من الدول آمنة ومطمئنة، ولا يوجد أي تحركات أو جماعات مسلحة متواجدة، كما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعية، مؤكداً أن رجال حرس الحدود يراقبون كل تحرك غير طبيعي وتبلغه للجهات المختصة، إضافة الى أن التقنيات الحديثة المتوفرة تساند عمل الكوادر البشرية في معرفة أوضاع المنطقة.

وأشار إلى أن "الإحصاءات الموضحة تفسر لنا بأن عمل رجالات حرس الحدود زاد في شهر رمضان، رغم حرارة الأجواء والصيام، ومع ذلك فإن الكوادر البشرية المدربة لديها القدرة على تحمل مشاق المراقبة والسهر دون غفلة منهم أو تهاون".

وأكمل أن الاستراحة التي يتوقف فيها رجالات حرس الحدود هي فقط وقت الصلاة مع مراقبة أحدهم للموقع أو المكان الذي يتم الاستلام فيه مع مراعاة وقتي الإفطار والسحور والذي يسمح بأن تكون لبضع دقائق .

