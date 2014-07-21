عسكري يروي حكاية طعنه ثلاث مرات في المسجد الحرام

روى رجل الأمن العام شاهر الحتيرشي الهذلي لـ"العربية.نت"، حكاية تعرضه لثلاث طعنات كادت أن تودي بحياته أثناء تأديته واجبه اليومي داخل المسجد الحرام.

وأوضح في حديثه مع "العربية.نت" وهو على السرير الأبيض في مستشفى قوى الأمن بمكة " أعمل في قوات المسجد الحرام منذ مايقارب 4 سنوات ، وقصتي هي انني كنت على رأس العمل وأمارس مهامي اليومية داخل المسجد الحرام فجأة وبدون سابق إنذار أنقض علي شخص وأشهر سكينة بيده وسددها في خاصرتي ثلاث مرات متتاليات حتى سقطت على الأرض وجاء الزملاء فأحكموا القبض عليه ونقلت الى هنا في المستشفى".

وأضاف " انا ألان في أتم الصحة والعافية وسوف أعود الى زوايا العمل المحبب الى قلبي قريباً . والذي طعنني الله يشافيه اذا كان مريض كما يقال بالنفسية ويسامحه الرب على ما أحدثه فيني من ألم وجرح في أطهر بقعة على الارض البيت الحرام".