نفق جديد خاص للمعتمرين.. قريباً

بدا نفق المشاة الجديد الممتد من حي جرول إلى الكعبة الشريفة شبه جاهز، وباتت التجهيزات لتدشينه مكتملة، ومن المحتمل أن تدب حركة المعتمرين به ويصبح عامراً بخطاهم خلال اليومين المقبلين.

كاميرا "العربية.نت" تجولت داخل نفق المشاة الذي أصبح جاهزاً بكل مرافقه، التي روعي فيها الخدمات المباشرة للمعتمرين والجهات الأمنية التي ترافق خطاهم .

وتشير مصادر خاصة لــ"العربية.نت" إلى أن نفق المشاة مجهز بنظام التكييف المتطور ونظام الطوارئ والحريق، كما جُهز بالإنارة المتوزعة بشكل جيد إضافة إلى ثلاجات مياه متوزعة في جنباته تخدم المشاة.

وأضافت أن النفق يمتد بطول 600 متر بعرض 15 متراً من مواقف النقل العام في حي جرول، وصولاً إلى توسعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمسجد الحرام في المنطقة الشمالية، حيث يمكن للزائر الدخول من بوابة الملك عبدالله وتستقبله الكعبة الشريفة مباشرة.

وأشارت مصادر إلى أن "نفق المشاة ينقسم إلى قسمين قسم خصص للجهات الأمنية ولحالات الطوارئ والإسعاف بعرض 6 أمتار, والآخر خصص للمشاة بطول 9 أمتار .

فيما تروي مصادر "العربية.نت" أن هذا النفق سوف يخدم شريحة كبيرة عند اكتمال مشروع القطار في حي جرول، كما أن هناك نفقاً آخر يجري العمل عليه والمتوقع الانتهاء منه قبل موسم حج هذا العام.