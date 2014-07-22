خادم الحرمين يستقبل أمير قطر في جدة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الـملك عبدالله بن عبدالعزيز في قصره بجدة مساء اليوم أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني.

وجرى خلال الاستقبال - وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس" - بحث آفاق التعاون بين البلدين، إضافة إلى مجمل الأحداث التي تشهدها الساحات الإسلامية والعربية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية الـمحتلة.

حضر الاستقبال وزير الداخلية محمد بن نايف بن عبدالعزيز، كما حضره من الجانب الـقطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني والشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني والشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني مدير مكتب سمو أمير دولة قطر والشيخ عبدالله بن ثامر بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة.