خادم الحرمين وملك المغرب يبحثان الوضع في غزة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قصره بجدة مساء الاثنين أخاه الـملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.

وجرى خلال الاستقبال بحث مجمل الأحداث التي تشهدها الساحات الإسلامية والعربية والدولية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما جرى بحث آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات.

وحضر الاستقبال الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع و الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء و الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز الأمين العام لمجلس الأمن الوطني المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة والأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

