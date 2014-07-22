الوضع أسوأ في مستشفيات القطاع الخاص

دأبنا على انتقاد وزارة الصحة لأسباب كثيرة منها كثرة المزورين من الأطباء والفنيين، وكثرة الأخطاء الطبية وعدد ولا حرج، وما كنّا ندري أنّ الوضع في المستشفيات الأهلية التي يلجأ إليها الناس طلباً للأمان، أسوأ من وضع مستشفيات الحكومة سواء بالنسبة لكثرة الشهادات المزورة أو لكثرة الأخطاء الطبية، والكل يذكر إغلاق واحدة من أكبر مستشفيات جدة لمدة ستين يوما نتيجة لوفاة أحد الأطفال نتيجة للأهمال ولكثرة أخطاء المستشفى منذ عام 1430، وآخر الأخبار في هذا المسلسل الذي ليس له نهاية، هو إصابة مواطنة على وشك الولادة بضمور في المخ، ووفاة أحد مواليدها التوأم نتيجية تعرضها لنزيف حاد، وعدم توفر كميات كافية من الدم في مستشفى خاص بمدينة جدة، ومع الأسف لم يرد اسم المستشفى في الخبر كعادتنا في عدم التشهير بالمفسدين في الأرض، لكي يتفادى الناس التعامل مع هذا المستشفى ولكي يتقوا شرّ المفسدين، وعلى أية حال فإنني أنصح الناس بالتعامل مع مستشفياتنا الأهلية بتحفظ إلى أن ينصلح الوضع، وهو ما نأمل أن يتوجه المهندس عادل فقيه رجل الأزمات..

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

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