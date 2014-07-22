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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

الوضع أسوأ في مستشفيات القطاع الخاص

دأبنا على انتقاد وزارة الصحة لأسباب كثيرة منها كثرة المزورين من الأطباء والفنيين، وكثرة الأخطاء الطبية وعدد ولا حرج، وما كنّا ندري أنّ الوضع في المستشفيات الأهلية التي يلجأ إليها الناس طلباً للأمان، أسوأ من وضع مستشفيات الحكومة سواء بالنسبة لكثرة الشهادات المزورة أو لكثرة الأخطاء الطبية، والكل يذكر إغلاق واحدة من أكبر مستشفيات جدة لمدة ستين يوما نتيجة لوفاة أحد الأطفال نتيجة للأهمال ولكثرة أخطاء المستشفى منذ عام 1430، وآخر الأخبار في هذا المسلسل الذي ليس له نهاية، هو إصابة مواطنة على وشك الولادة بضمور في المخ، ووفاة أحد مواليدها التوأم نتيجية تعرضها لنزيف حاد، وعدم توفر كميات كافية من الدم في مستشفى خاص بمدينة جدة، ومع الأسف لم يرد اسم المستشفى في الخبر كعادتنا في عدم التشهير بالمفسدين في الأرض، لكي يتفادى الناس التعامل مع هذا المستشفى ولكي يتقوا شرّ المفسدين، وعلى أية حال فإنني أنصح الناس بالتعامل مع مستشفياتنا الأهلية بتحفظ إلى أن ينصلح الوضع، وهو ما نأمل أن يتوجه المهندس عادل فقيه رجل الأزمات..

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

www.alriyadh.com/954657

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