‏‫اغلاق مطعم عشوائي داخل استراحه بمكة

أغلقت بلدية الشرائع الفرعية بالعاصمة المقدسة استراحة بمنطقة المعيصم إثر مداهمتها للموقع وضبط عدد من المخالفات الصحية والبيئية .



وقال المهندس رئيس بلدية الشرائع فهد بن مرزوق البشري:" أن الفرق الرقابيه بالبلدية ضبطت مجموعة من العمّال يقومون بعملية الطبخ بطرق عشوائيه داخل أحد الاستراحات ويقومون بتحضير وتجهيز المعجنات والسمبوسة في ظروف صحية سيئة وتفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، وتم ضبط كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر والسمبوسة المعدة للطبخ والبيع"، وأكد البشري بأن البلدية لن تتوانى في تطبيق لائحة الجزاءات على المخالفين وإغلاق المحلات التي تتهاون في تنفيذ الاشتراطات الصحية المطلوبة .

من جانبه أفاد خضر الزويهري رئيس قسم المواد الغذائية والصحة العامة ان البلدية قامت بمصادرة جميع تلك المضبوطات وإتلافها على الفور وفق الطرق الصحية المتبعة، حيث تقدر الكميات بنحو اكثر من (200) كيلو سمبوسة محفوظه بطريقة سيئة و(50) كيلو لحم مفروم و(50) كيلو رقاق سمبوسة و(30) كيلو أرز مجهول المصدر ومحفوظ بطرق سيئة و(10) كيلو بهارات مشكله و(100) صحن شينكو والعديد من أدوات الطبخ غير الصالحة للاستخدام ، بالاضافة لوجود أغنام خلف الاستراحة تم مصادرتها ، وقد حضر مستأجر الاستراحة وتم أخذ التعهد عليه بإخلاء الموقع من اعمال الطبخ وإزالة الحظيرة بالكامل ، وطبقت بحقه لائحة الجزاءات والغرامات .

وعلى الصعيد نفسه تم ضبط عماله تقوم بإعداد الاطعمه وتحضيرها في مسكنهم المجاور للمطعم وفي أوضاع صحية سيئة جداً ، وتمت على الفور مصادرة المواد الغذائية الجاهز للأكل وإتلافها مع غلق المطعم لاتخاذ اللازم حيال ذلك .

