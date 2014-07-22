تقليل عدد المخالفين حول الحرم

نجحت اللجنة الميدانية المشتركة لمكافحة الظواهر السلبية بالمنطقة المركزية في مكة المكرمة في رصد وحسر الظواهر السلبية وتقليص أعداد المخالفين اللذين يمارسون أعمالا سلبية في المنطقة المركزية بمكة المكرمة خلال الفترة المنصرمة من شهر رمضان الحالي بنسبة 70% عن الفترة المماثلة لها من شهر رمضان في العام الماضي .

وكشفت اللجنة في تقرير رفعته إلى أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير مشعل بن عبدالله عن انحسار أعداد المخالفين اللذين يمارسون ظواهر سلبية بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة، حيث بلغ عدد الذين تم القبض عليهم منذ بداية شهر رمضان الحالي 4867 مخالفا مقارنة بــ 13368 مخالفا في الفترة ذاتها في شهر رمضان من العام الماضي 1434 هــ. وقامت اللجنة برصد ومتابعة المخالفين من المتسولين والبائعين ومن يعملون في دفع العربات بطرق غير نظامية حيث تم رصد 420 حالة تم تسليمها للجهات المختصة، كما قامت اللجنة بتسليم 184 دراجة نارية للمرور، ومصادرة 1507 جوالين من مياه زمزم غير النظامية، ومصادرة 23790 صنفا من البضائع مختلفة الأنواع، وقامت اللجنة بإبلاغ الجهات المختصة عن 20 حالة تسرب للمياه في طرقات المعتمرين وتم التعامل معها وإنهائها، كما تم معالجة وضع 25 حالة من التائهين من المعتمرين عن طريق الجهات المختصة، ومنع العديد من الراغبين في توزيع وجبات في الطرقات وتوجيههم للأماكن المخصصة لتوزيع الصدقات.