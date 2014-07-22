‏‫مصادرة أكثر من 700 كرتونة عصائر ومرطبات بمكة

أغلقت بلدية الشرائع الفرعية بالعاصمة المقدسة أحد المستودعات الكبرى، والذي يستخدم لتخزين مياه الشرب المعبأة، وقد وجد مراقبو البلدية عدداً من المخالفات والسلبيات كسوء التخزين وانتهاء الصلاحية وتمت مصادرة كميات كبيرة منها .

أوضح ذلك المهندس فهد بن مرزوق البشري رئيس بلدية الشرائع الفرعية، وقال إن هناك جهوداً كبيرة يقوم بها مراقبو البلدية خلال هذه الأيام للتأكد من سلامة المعروضات، مشيراً الى ان البلدية تكثف حملاتها وجولاتها الميدانية خلال هذه الأيام المباركة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام .

من جانبه قال متعب الحكمي مدير إدارة الخدمات ببلدية الشرائع إنه تم إغلاق المستودع المخالف مباشرة وتطبيق الأنظمة على صاحبه .

وأشار الحكمي الى ان الفرق الرقابية ضبطت أيضا سيارة توزيع مشروبات غازية محملة بأكثر من (700) كرتونة موزعة بين بيبسي وسفن وعصائر ومرطبات متنوعة، وفي ظروف نقل سيئة جدا لارتفاع درجة حرارة السيارة من الداخل وكذلك ارتفاع درجة حرارة المشروبات، لتعرضها لأشعة الشمس وعدم توفر وسائل تبريد داخل سيارة النقل، وتم على الفور مصادرتها وإتلافها .

يذكر أن بلدية الشرائع الفرعية تقوم بجهود كبيرة خلال هذه الأيام التي تسبق عيد الفطر المبارك، والتي عادة ما تشهد فيها الأسواق إقبالاً كبيراً من المواطنين، من خلال استنفار كافة طاقاتها البشرية والآلية ولضمان التأكد من توفر كافة السلع التجارية والغذائية وفق طرق صحية وآمنة.