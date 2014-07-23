شرطة جدة تحقق مع قاتل سدد طعنات لضحيته

تحقق الجهات اﻷمنية المختصة في شرطة محافظة جدة مع مواطن ثلاثيني طعن آخر أربيعيني، ما تسبب في وفاة اﻷخير، جراء الطعنات التي تلقاها جسده.

وبحسب ما صرح به الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم دكتور عاطي بن عطية القرشي، فإن شرطة محافظة جدة تبلغت يوم الأربعاء الماضي الموافق ال 19 من رمضان، بتعرض شخص للطعن من قبل آخر، وفور تلقي البلاغ انتقل المختصين من مركز شرطة السلامة والجهات الأخرى ذات العلاقة، إلى موقع الحادثة، واتضح أن المجني عليه مواطن يبلغ من العمر 48 عاما، به عدة طعنات أدت لوفاته، وتم نقل الجثمان لثلاجة المستشفى لاستكمال إجراءات الكشف الطبي عليه.

وأكد المقدم القرشي بأنه : "تم القبض على المتهم، وهو مواطن يبلغ من العمر 37 عاما، ولاتزال التحقيقات جارية تمهيدا لإحالته إلى الجهات المختصة ذات العلاقة".