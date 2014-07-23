120 ألف نزيل في مائة برج في المدينة المنورة

انطلق في المدينة المنورة، مشروع ضخم لشركة دار الهجرة يستوعب ١٢٠ ألف نزيل في مائة برج مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بوزارة المالية، بعدما دشن المشروع الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، مساء أمس، بحضور وزير المالية إبراهيم العساف ووزير الحج بندر بن محمد حجار.

وأوضحت وزارة المالية في بيان صحافي أن هذا المشروع العملاق يعد واحداً من مجموعة كبيرة من المشاريع المقترحة لتطوير المدينة المنورة وتعويض المنشآت التي أزيلت من موقعها بعد دخولها في مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتوسعة الكبرى للمسجد النبوي وساحاته والعناصر المرتبطة بها، التي تهدف لدعم أهميتها كمقصد للزوار من حجاج ومعتمرين.

وتبلغ مساحة موقع المشروع حوالي مليونا وستمائة ألف متر مربع.

وقال وزير المالية إبراهيم العساف في تصريح صحافي أن هذا المشروع سيخدم زوار المدينة المنورة والمواطنين كقطاع خاص وغيرهم وخصوصا مع إعادة التخطيط بالمنطقة المركزية مع توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي، مبديا تطلعه بأن يكون المشروع جاهزا خلال سنتين بحيث يقدم الخدمة للزوار عندما يتم إزالة بعض الفنادق والمنشئات المحيطة بالحرم النبوي. مشيراً إلى أن المشروع جزء من منظومة متكاملة لتطوير المدينة المنورة وكذلك الخدمات للزوار والحجاج والمعتمرين.

