خادم الحرمين يلتقي بان كي مون في جدة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الـملك عبدالله بن عبدالعزيز في قصره بجدة مساء اليوم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والوفد المرافق له . ,وتم خلال الاستقبال بحث مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية وجهود الأمم المتحدة فيها وخصوصاً الأوضاع في غزة .



وكان بان كي مون وصل إلى جدة في وقت سابق من اليوم في زيارة للمملكة . وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن عادل بن أحمد الجبير ، و المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير يحيى بن عبدالله المعلمي ، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام القين ، وممثل الأمم المتحدة للطفولة لدى الدول العربية الدكتور إبراهيم جودت الزيق ، وعدد من المسؤولين .

