شرطة العاصمة تضبط ناشلين بحوزتهم 108 آلاف ريال

ضبطت شرطة العاصمة المقدسة تشكيل عصابي مكون من سبعة أشخاص آسيويي الجنسية، إبان تورطهم في عمليات نشل لزوار بيت الله الحرام.

وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكه المكرمة المقدم دكتور عاطي القرشي بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة العاصمة المقدسة ضبطت العصابة المكونة من سبعة أفراد، وجميعهم من جنسية آسيوية، يوم الأحد الموافق 23 من شهر رمضان، امتهنوا نشل زوار بيت الله الحرام.

وأضاف المقدم القرشي : "عند ضبط المتهمين، وجد بحوزتهم ذهب ومبالغ مالية تقدر ب 108000 ريال، وبالتحقيق مع المتهمين اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم، كما تم التحفظ عليهم ﻹكمال اللازم، تمهيدا ﻹحالتهم إلى الجهة المختصة".