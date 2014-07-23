هروب سائق يشعل محطة وقود

حاصرت اربع فرق للاطفاء والإنقاذ التابعة للدفاع المدني في المنطقة الشرقية حريقاً شب في عدد من المحال التجارية في محافظة الجبيل فجر اليوم "الأربعاء"، وفي حين لم تسجل الحادثة اي خسائر في الأرواح الا انها تسببت في خسائر مادية كبيرة.

واوضح المتحدث باسم ادارة الدفاع المدني في المنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري في تصريح صحافي، ان غرفة العمليات الرئيسة تلقت فجر اليوم بلاغاً يفيد بوقوع حريق في مطعم ومحل تجاري في محافظة الجبيل البلد، وبعد مباشرة فرق الإطفاء والانقاذ موقع الحادثة تبين ان الحريق شب في مطعم و امتد إلى محلين مجاورين إحداهما للساعات والآخر لأجهزة الكترونية وذلك في مدينة الجبيل، على مساحة إجمالية تُقَدَّر بـ300 متر مربع تقريباً، ونتج عن الحادثة احتراق كامل للمطعم ولمحل الساعات مع احتراق جزئي لمحل الإلكترونيات، لافتا الى ان فرق الإطفاء نجحت في حصر الحريق ومنع انتشاره آلى المحال المجاورة، موضحا مشاركة 4 فِرَق إطفاء وإنقاذ من الدفاع المدني، وفرقة مساندة من إطفاء الميناء، ولم ينتج عن الحادث إصابات، وأكد انه تم فتح تحقيق موسع لمعرفة مسببات الحادثة وتقدير الخسائر المادية.

وفي حادثة اخرى أدى هروب سائق مركبة في محافظة القطيف بعد تعبئته وقود مركبته آلى احتراق احدى مضخات البنزين في المحطة، وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في المنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري، ان حريقا شب في مضخة بنزين في احدى محطات الوقود على طريق الخليج العربي في محافظة القطيف نتج عنه احتراق المضخه دون وقوع إصابات، وذلك بعد محاولة قائد المركبة الهروب عقب قيامه بتعبئة الوقود، فيما تم تسليم الحادث لشرطة القطيف بحكم التخصص.