وفاة عشريني غرقا ببئر

‏‫انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة رنية - قرية العوجا بمنطقة مكة المكرمة سعودي 28 عام بعدما لقي مصرعه غرقا بداخل بئر عمقها 25 م مليئة بالمياه في ساعة متاخرة من ليلة امس وأوضح الناطق الاعلامي بإدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان ان بلاغا ورد لغرفة عمليات الدفاع المدني عن سقوط شاب في احد آبار قرية العوجا وتحركت على اثر ذلك فرق الانقاذ والانقاد المائي وعملت على انتشال جثمان الشاب من داخل البئر ونقل للمستشفى وقال سرحان انه بحسب قسم التحقيق بمدني رنيه فقد سجل ذوي المتوفي قناعتهم بعرضية الحادث