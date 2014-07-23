٦٠ متسول في قبضة الشرطة

ضبطت شرطة منطقة القصيم 60 شخصا امتهنوا التسول خلال شهر رمضان الحالي . وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم النقيب بدر السحيباني بأن الحملات الأمنية أسفرت عن ضبط مايزيد عن 60 شخصآ امتهنوا التسول في الطرقات والأماكن العامة جری احالتهم الی جهات الاختصاص لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم . موضحاً بأن المتابعة مستمرة لمكافحة هذه الظاهرة، وأن هناك رصد متواصل للمواقع والأوقات التي تزداد بها هذه الظاهرة. ومؤكداً في الوقت ذاته بأن الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها علی مدار العام للقضاء علی هذه الظاهرة وذلك بتنسيق مشترك مع الأجهزة ذات العلاقة، حيث تم وضع الخطط اللازمة لذلك وتشكيل فرق ميدانية مختصة لتتبع هؤلاء المتسولين.

