طرق حماية المسجد النبوي

إدارة أمن الأماكن المقدسة يحتاج الدمج بين اللين و الضبط، و الجمع بين علوم العسكر و علوم الدين، و هو ما تتمسك بها شرطة المدينة المنورة و تحديداً شرطة الحرم النبوي، بحسب ما رصده تقرير لقناة العربية.

ووفقاً للتقرير، فإنه يتجاور المسجد النبوي مع معالم متعددة ذات تقدير عند زوار المسجد النبوي ، و بالتالي فأن إدارة أمن المزارات و المقابر يستوجب وجود حكمة و صبراً و كذلك حذراً و هو عنوان عريض لشرطة المدينة المنورة

و لأنهم مكان للثقة، و اليقظة ، و لأنهم غير اهل قسوة ، فإن دائرة الأمن ههنا تتسع للارشاد التائهين ايضاً، بينما في قانون العسكر فإن قوة القيادة هي التي تحقق الريادة .

