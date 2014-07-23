حكاية مبتعثات عدن ولم يجدن عملاً بعد

مع أختها كانت تقف أشواق الجهني، وهي تشرح لزبائنها في أحد معارض الأسر المنتجة مشروعها الخاص بالأثاث الأنيق، وهي فكرة جاءت بها من نيوزلندا حين كانت تدرس ماجستير المحاسبة قبل تنهي ابتعاثها بمرتبة الشرف قبل عام .

عادت أشواق وفي البداية قررت أن تجد وظيفة تلائم تخصصها ودرجتها العلمية المرتفعة، لكنها وجدت أن ما يعرض عليها أقل من مما كانت تحصل عليه قبل ابتعاثها، وتقول الجهني لـ"العربية.نت": "كنت أشغل وظيفة نائب مدير قسم في جامعة الملك عبدالعزيز لكن ما يعرض عليّ الآن لا يتجاوز فيه الراتب أربعة آلاف ريال ".

وتضيف أشواق " كان طموحي مرتفعاً استقلت من وظيفتي وذهبت للابتعاث ودرست في نيوزلندا وحصلت بعد خمسة أعوام على درجة الماجستير في المحاسبة مع مرتبة الشرف، لكنني عدت بعد ذلك ولم أجد وظيفة ".

وبعد أن تعثرت الجهني في الحصول على وظيفتها المناسبة قررت أن تبدأ مشروعاً خاصاً بها يتعلق بالأثاث ومقتبسا مما كانت تراه موجود في نيوزلندا وغير موجود في السعودية .

وتقول أشواق "بدأت مع فتحاب حساب لي على موقع أنستغرام واليوم أنا موجودة هنا لعرض بضاعتي والتعرف على الزبائن قدمت على معهد ريادة الأعمال وتم قبول مشروعي، وكذلك مع بنك التسليف الذي قبل تمويل المشروع جزئياً".

وحكاية أشواق الجهني ليست الوحيدة، ففي مثال آخر غير بعيد عنها كانت تعترض هديل بوقري وهي خريجة ماجستير إدارة أعمال من الولايات المتحدة طريق العابريخ لعرض إنتاجها الخاص من العطور وهو المشروع الذي اختارته هديل عندما لم تجد مثل أشواق وظيفة مناسبة.