تفاصيل محاولة موظف حرق مبنى حكومي

كشفت أمانة تبوك تفاصيل أحد موظفيها حرق مبنى حكومي تابع لها، والتي بدأت وفقاً لبيان لها، اليوم الخميس، بأن الموظف يعمل في قسم الأمن والسلامة ومكلف بحراسة بوابة التشغيل والصيانة، وأثناء عمله قام بمخالفة نظام العمل بتغطية كاميرا المراقبة في الموقع، الأمر الذي استدعى طلب إفادته عن سبب فعله، وتم تسجيل الواقعة في محضر رسمي داخل البلدية، وبعد ذلك تم نقله من بوابة التشغيل والصيانة إلى بوابة مبنى البلدية الرئيسي نظير مخالفته وعدم تقيده بالأنظمة والتعليمات، إلا أن الموظف قابل قرار نقله بالرفض الصريح.

وأضاف "تغيب عن مباشرة العمل في البوابة لمدة شهر، وكان حينها رئيس البلدية في إجازة، وبعد مباشرة رئيس البلدية لعمله بعد الإجازة قام الموظف بالحضور إلى مكتب رئيس البلدية في يوم الاثنين الموافق ٢٤-٠٩-١٤٣٥، وتطاول على رئيس البلدية في مكتبه وأخرجه زملاؤه من المكتب، فخرج وعاد مرة أخرى إلى مقر البلدية مصطحباً بيده أسطوانة غاز وبنزين وسيف، وتوجه إلى مقر رئيس البلدية، وقبل الوصول رآه أحد عمال البلدية، وقام بالدخول وإغلاق مكتب الرئيس، وكان الرئيس متواجداً به ومعه عدد من موظفي البلدية".

وأوضحت الأمانة "على إثر ذلك قام الموظف بكسر باب مكتب رئيس البلدية الرئيسي، وكان رئيس البلدية مع المتواجدين من الموظفين قد دخلوا إلى المكتب المختصر، وأغلقوا الباب، وتم الاتصال بالجهات الأمنية، وفي ذلك الحين قام الموظف بسكب البنزين على أرضية المكتب الرئيسي، وحاول حرق المكتب، ولكن محاولته باءت بالفشل، بسبب تعطل قادحة النار التي بحوزته (الولاعة)، وبعد ذلك تدخل بعض الموظفين، وتم إخراجه من البلدية، وتم القبض عليه فيما بعد من قبل الجهات الأمنية".