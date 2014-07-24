توسعة الحرم..قصة جهود الأمن العام في حماية المعتمرين

تتعرض الطرقات المؤدية إلى الحرم المكي، والطبيعة العمرانية المحيطة به لتغيرات وقتية نتيجة استمرار أعمال التوسعة على مدار الساعة، مما يجعل مرونة أداء الأمن العام جزءا هاماً من السلامة المرورية والبشرية.

ووفقاً لما رصدته قناة "العربية" في تقرير لها، فإن سلامة المشاة وحمايتهم من التعثر ببقايا أعمال الهدم، كذلك حمايتهم من احتمالية أي طارئ يتعرضون له رغم أن منطقة الأعمال التطويرية تعمل داخل إطار وحواجز تفصلهم عن المعتمرين وباتت هذه أحد الهموم اليومية الملقاة على عاتق رجال الأمن العام.

وبحسب قيادة الأمن العام، فإنه تم بذل كل جهد متاح للحفاظ على سلاسة مرور المشاة والسيارات طيلة أيام شهر رمضان الماضية، بينما اشتراطات السلامة أثناء الهدم أو البناء أخذت الحيز الأكبر من التخطيط والتنفيذ والأيام المقبلة فرس الرهان لرجالات الأمن العام نحو اختتام الموسم ببصمة نجاح موسومة بكلمة كل عام وأنتم ضيوف الرحمن بخير.

