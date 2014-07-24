ما ذلك على الله بعزيز

يقولون: إن الذكاء في اللغة هو تمام الشيء ومنه الذكاء في السن، ومنه الذكاء في الفهم وهو أن يكون فهما سريع القبول.

ومن الذين اشتهروا بالذكاء عند العرب (إياس بن معاوية) الذي يضرب به المثل في الذكاء.

ومن أخباره أنه دخل عليه ثلاثة نسوة فقال: واحدة مرضع والأخرى بكر والثالثة ثيب، فسئل عن ذلك فقال: أما المرضع فلما قعدت أمسكت ثدييها بيدها، وأما البكر فلما دخلت لم تلتفت إلى أحد، وأما الثيب فلما دخلت رمقت بعينيها يمينا وشمالا.

ويقول ابن الجوزي في كتابه (الأذكياء) عن أبو بكر الأنباري، قال، فلان ذكي معناه كامل الفطنة تامها، ومن أقوال العرب قد ذكت النار تذكو إذا تم اشتعالها.

ومن أوائل أبيات الشعر التي حفظتها في ثاني يوم من بلوغي للحلم، هذان البيتان:

صادت فؤادي بعينيها ومبتسم / كأنه حين أبدته لنا برد

عذب كأن (ذكي) المسك خالطه / والزنجبيل وماء المزن والشهد

ياويلك يا مشعل ويلاه، فعندما وزع الله الذكاء على خلقه لا أدري كيف صرفه عنك؟!

٭٭٭

لكي أضرب لكم مثلا في كيف تكون الأمانة (على أصولها)، إليكم ما حصل وكنت شاهدا عليها: وذلك عندما كنت أسير مع أحدهم برفقة ابنه البالغ من العمر عشر سنوات في بلدة (ترمو لينوس) بإسبانيا، فرأى الولد فردة قفاز مرمية على الأرض، فأراد أن يأخذها، غير أن والده نهره قائلا: سيبها ياواد، ما فيش أحسن من الأمانة.

وواصلنا سيرنا، فإذا بنا نعثر على الفردة الثانية، فالتقطها الأب سريعا وهو يقول لولده: اجري يا واد هات الفردة الثانية.

فلم أملك إلا أن أقول: نعم التربية، فعلا ما فيش أحسن من الأمانة.

وبما أننا مازلنا في إسبانيا، وبعيدا عن الأمانة، ففي نفس الأسبوع، فقد قررت جمعية الرفق بالحيوان في تلك البلدة سداد بعض ديونها مع تمويل وإنشاء مستشفى لمعالجة الحيوانات، فنشرت الإعلان التالي:

قررت جمعية الرفق بالحيوان في (ترمو لينوس) لسداد ديونها: إقامة حفلة خيرية لمصارعة الثيران.

ولتجاوب الجماهير معها، امتلأت المدرجات بالمتفرجين، وذهب صديقي مع ابنه لحضورها، ولم أذهب معهما.

٭٭٭

مضى شهر المغفرة والعتق من النار، وعنقي مازالت مشرئبة بالعبادات والدعوات لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وعندما حسبتها وجدتها (٨٣) سنة تقريبا أي (٢٩٫٣٨٢) يوما على أساس أن السنة الهجرية هي بالمتوسط (٣٥٤) يوما، وما أسعدني لو أنني حظيت وحدي بتلك الليلة المباركة من دون سائر الألف وخمسمائة مليون مسلم في جميع أنحاء العالم، وما ذلك على الله بعزيز.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"

www.okaz.com.sa/new/Issues/20140724/Con20140724714099.htm