مع رحيل رمضان: ملاحظة وتنويه!

ها هي العشر الأواخر تنصرم والشهر الفضيل يترجل على عودة محتومة، لكن ليس هو يعود على كل من فارقهم حتماً، فالله نسأل حسن الختام وقبول الصيام والقيام. بقيت ملاحظة ووجب تنويه. التنويه الواجب هو شكر كل العاملين في الحرمين الشريفين خدمة لضيوف الرحمن الذين تتجاوز أعدادهم مئات الألوف غادين رائحين يرجون فضلاً من الله ورضواناً. هم رجال الأمن البواسل من شرطة ومرور وغيرهم، وهم عمال النظافة يؤدون واجبهم بكل سعادة وهمة ونشاط، وهم الإداريون في رئاسة شؤون الحرمين، وهم الموظفون المعنيون في أمانتي المدينتين المقدستين، وفي إمارتي المنطقتين الكريمتين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهم أيضاً ألوف من الجنود المجهولين العاملين في صمت، الزاهدين في سمعة أو شهرة أو شيء من حظوظ الدنيا، فلهؤلاء جميعاً ندعو بالمثوبة والأجر وسعة الرزق والبركة والتوفيق والسداد.

أما الملاحظة التي في نفسي، فهي عن الأجيال الجديدة من حفظة كتاب الله الكريم، أعلم أنهم ولله الحمد في ازدياد، وإن كنت أجهل الأرقام. لكني لا أرى حقيقة انعكاس ذلك على تخريج أئمة يؤمون المصلين في صلوات القيام في ليالي رمضان المبارك، فالصوت الجميل الحافظ لكتاب الله يكاد يكون نادراً. ربما كان متوفراً لكنه لا يملك الثقة بنفسه إماماً للناس إما لصغر سنه أو لرهبة الموقف أو لقلة التدريب اللازم.

ولعل مسجد الحي الذي أقطنه يشكل مثالاً واضحاً، فعمر المسجد 18 عاماً، ولم يحظ مرة في تاريخه بإمام حسن الصوت جيد الحفظ يؤم الناس طوال شهر رمضان بانتظام بالرغم أن المسجد ولله الحمد يستضيف أحد مراكز تحفيظ القرآن طوال العام. وأحسب كذلك حال بقية مساجد الحي وعددها ستة أو سبعة.

أين الخلل؟ وكيف السبيل إلى الحل؟ هل يدخل ذلك ضمن مسؤوليات جمعيات تحفيظ القرآن المنتشرة في المملكة؟ أم أن وزارة الشؤون الإسلامية هي المعنية بهذه المهمة الجليلة؟ هل من المناسب الاستعانة بأئمة ذوي أصوات جميلة من غير الحفظة؟ وللعلم فقط كان الشيخ الدكتور/ عبدالله بصفر كذلك يؤم الناس بصوت شجي قراءة من المصحف حتى فتح الله عليه واستكمل حفظ كتاب الله المجيد.



نقلاً عن صحيفة "المدينة"

www.al-madina.com/node/546699/%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%87.html