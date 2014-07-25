بالفيديو.. أشخاص شاهدوا الموت وقت الإفطار

يعتبر الأطباء العاملون في قسم الطوارئ آخر المفطرين في شهر رمضان، وذلك لمتابعة الحالات، حيث يكون متوسط عدد الحالات في المستشفى وقت الإفطار 20 حالة.

وبحسب ما رصدته قناة "العربية" بعد جولة قامت بها في مدينة الملك سعود الطبية في الرياض، فإن هناك أشخاصا شاهدوا الموت خلال وقت الإفطار، وهذا ما يؤخر الأطباء عن إفطارهم.

يأتي ذلك وسط سلوكيات الغذاء في رمضان، لأنه يختلف كثيراً للمرضى المنومين والمصابين، فهناك آلاف الوجبات بمقاييس ومعايير طبية تعطى لهم في أوقات محددة ومجدولة تحت إشراف أخصائي تغذية وبحسب الحالة المرضية.