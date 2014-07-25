دور الدوريات الأمنية في المسجد النبوي

تكثف دوريات الأمن بالمدينة المنورة جهودها في خدمة زوار المسجد النبوي الشريف على مدار الساعة، وتقوم هذه الدوريات بإرشاد الزوار والمعتمرين، وتقدم الخدمات الإنسانية لهم، وتباشر مهامها الأمنية الأخرى.

ووفقاً لما رصدته قناة "العربية" في تقرير أعدته، ضمن سلسلة تقارير الحرمين الشريفين، فإن الدوريات تأخذ على عاتقها التواجد حيثما يجب أن يكون للأمن عين ويد، خاصة في المنطقة المركزية، والطرقات المؤدية إلى الحرم النبوي.

وتسعى دوريات الأمن في المدينة المنورة إلى تحقيق مشاركة فعالة مع بقية أركان الدولة في خدمة موسم العمرة.