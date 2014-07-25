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من فوق أكتاف آبائهم يطلبون رحمة ومغفرة

الجمعة 27 رمضان 1435 هـ - 25 يوليو 2014
الجمعة 27 رمضان 1435 هـ - 25 يوليو 2014
الجمعة 27 رمضان 1435 هـ - 25 يوليو 2014
الجمعة 27 رمضان 1435 هـ - 25 يوليو 2014
الجمعة 27 رمضان 1435 هـ - 25 يوليو 2014
الجمعة 27 رمضان 1435 هـ - 25 يوليو 2014
الجمعة 27 رمضان 1435 هـ - 25 يوليو 2014
الجمعة 27 رمضان 1435 هـ - 25 يوليو 2014
الجمعة 27 رمضان 1435 هـ - 25 يوليو 2014
الجمعة 27 رمضان 1435 هـ - 25 يوليو 2014

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