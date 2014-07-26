أسباب الفوضى في مطار الملك خالد الدولي

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني خالد الخيبري انه تم إصلاح نظام مناولة الأمتعة فجر هذا اليوم الجمعة، والنظام يعمل الآن بشكل طبيعي، ولم ترصد أي ملاحظة. وكان ذلك التعطل أدى إلى فوضى في المطار.

وأشار الخيبري في حديثه مع "العربية.نت "الى انه بلغ عدد الرحلات المتأثرة (١٦) رحلة، من أصل (٥١٦) رحلة قادمة ومغادرة سجلت يوم أمس، وهو عدد غير مسبوق في تاريخ المطار منذ افتتاحه، وتم تشكيل فريق طوارئ من كبار التنفيذين في المطار للتقليل من التأثيرات السلبية على الركاب، والعمل على إستعادة الوضع إلى طبيعته.

كما أكد انه بلغ عدد قطع الأمتعة (المتخلفة) حوالي ألف قطعة من أصل (٣٦) ألف قطعة تم مناولتها يوم أمس، دون أي مشكلة وجاري إيصال الأمتعة (المتخلفة) إلى المحطات المختلفة، حيث تم إيصال حوالي (٨٢٠) قطعة حتى الآن.

