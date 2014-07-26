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الأمير مقرن يجتمع مع أمير الكويت ويغادر إلى مسقط

المصدر: الرياض-العربية.نت
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عقد أمير الكويت الشيخ صباح الصباح، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، الأمير مقرن بن عبدالعزيز اجتماعاً في قصر دسمان بالكويت.

وجرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، إلى جانب بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك والجهود المبذولة لتحقيق تطلعات قادة وشعوب دول المجلس. كما تم خلال الاجتماع استعراض مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وموقف البلدين الشقيقين منها .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمير مقرن قد وصل إلى الكويت في وقت سابق من مساء اليوم، ومن ثم غادرها إلى العاصمة العمانية مسقط.

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