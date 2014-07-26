الأمير مقرن يصل إلى الإمارات قادماً من البحرين

وصل ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساء اليوم إلى الإمارات قادماً من البحرين.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

يذكر أن الأمير مقرن قد قام بزيارة قصيرة إلى البحرين، واستقبله خلالها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة. وتم خلالها بحث آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، إلى جانب بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك والجهود المبذولة لتحقيق تطلعات قادة وشعوب دول المجلس، بالإضافة إلى استعراض مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها.