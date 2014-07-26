التحقيق في حريق بلدية العوامية

أخمدت فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة للدفاع المدني في محافظة القطيف حريقاً نشب مساء امس "الجمعة" وقع في بلدية العوامية.

وأوضح المتحدث بإسم الدفاع المدني في المنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري تلقي غرفة العمليات الرئيسة بلاغاً يفيد بوقوع حريق في مبنى بلدية العوامية مساء اليوم، وبعد مباشرة الحادثة، تبين ان الحريق انحصر في غرفة مساحتها تسعة أمتار مربعة، اضافة الى احتراق مركبة تابعة لأحد مقاولي البلدية كانت في مواقف السيارات، فيما لم يخلف الحريق اي إصابات بشرية، وأكد الدوسري تسليمهم موقع الحادثة للشرطة لإحتمال وجود شبه جنائية خلف الحادثة.

من جهتها بدأت شرطة المنطقة الشرقية التحقيق في الحادثة، واوضح المتحدث باسم شرطة الشرقية العقيد زياد الرقيطي تلقيهم بلاغاً من ادارة الدفاع المدني في محافظة القطيف مساء امس يفيد بمباشرتهم حادث حريق بمركبة تابعة لاحدى الشركات الهندسية الاستشارية المتعاقده مع البلدية وذلك اثناء وقوفها بداخل حرم بلدية بلدة العوامية كما لوحظ حريق جزئي باحدى مكاتب مبنى البلدية ويشتبه في جنائية الحريق، حيث تم التعامل مع الحريق من قبل فرق الدفاع المدني في حينه . فيما باشر المختصون بالشرطة اجراءات الضبط الجنائي للواقعة.

