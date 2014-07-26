المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال العيد

دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1435هـ ، مساء غداً(الأحد)، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير .

وقالت المحكمة في بيان لها، اليوم السبت، " نظراً لعدم رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان لهذا العام 1435 هـ وإتمام عدة شهر شعبان ثلاثين يوماً بناءً على ذلك، فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب من عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1435هـ ، مساء يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك حسب الرؤية الثلاثين بحسب تقويم أم القرى لعام 1435 هـ , وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه ، وتسجيل شهادته لديها ، والاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".