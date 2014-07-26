زخات من المطر على مكة ليلة ختم القرآن

هطلت زخات من المطر على مكة المكرمة، مصحوبة بسحب رعدية. مساء اليوم (السبت). ومن المعلوم أن الليلة ستشهد ختم القرآن في المسجد الحرام، ومن المتوقع حضور مليون زائر ومعتمر للمسجد الحرام.

وشملت الأمطار العاصمة المقدسة وعدداً من القرى والهجر التابعة لها، فيما توقعت الرئاسة أن يمتد نشاط الأمطار إلى السواحل الغربية للمنطقة، والتي تشمل مدينة جدة، وبحسب الأرصاد أيضاً فإن فرص هطول أمطار مساء اليوم على محافظة جدة تعتبر واردة.

وفي غضون ذلك، لم تسجل أي حوادث جراء الأمطار التي شهدتها مكة المكرمة اليوم، حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وبحسب معلومات تحصلت عليها "العربية.نت" من مصدر في الأرصاد وحماية البيئة، فإن الحالة المطرية التي شهدتها مكة المكرمة وقد تسهدها محافظة جدة والسواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة خلال الساعات المقبلة، عائد إلى امتداد لتكونات السحب الركامية الرعدية الممطرة، المتكونة على مرتفعات الطائف، فيما أكد المصدر أن كمية الأمطار التي شهدتها مكة المكرمة لا تتجاوز في متوسطها الــ 10 إلى 15 ملم متر.

وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أعلنت عبر موقعها الإلكتروني في وقت مبكر من صباح اليوم، عن حالة الطقس المتوقعة على مجمل بقاع المملكة، والتي تضمنت التوقع بهطول أمطار رعدية على مرتفعات عسير وجازان والباحة، تمتد حتى منطقة مكة المكرمة، وتشمل الأجزاء الساحلية منها، وتصل إلى الأجزاء الجنوبية لمنطقة المدينة المنورة، مع سماء غائمة جزئياً على منطقتي المدينة المنورة وتبوك، فيما يكون الطقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة، مع رؤية غير جيدة على أجزاء من شرق المملكة والأجزاء الداخلية لغرب المملكة بسبب الغبار.