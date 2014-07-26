كابتن طائرة يعود بها إلى الرياض بعد حريق في المطبخ

تمكن كابتن طائرة لخطوط السعودية، العودة بها الرياض، بعد نشوب حريق في مطبخ الطائرة، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

واوضح خالد الخيبري المتحدث الرسمي بأسم الهيئة العامة للطيران المدني انه بعد إقلاع رحلة الخطوط السعودية رقم 1905 بأربعين دقيقة مساء يوم امس الجمعة الموافق 25 يوليو متجهة من الرياض إلى الطائف ظهر بعض الدخان من المطبخ الخلفي ناتج عن احتراق محدود ومنحصر في فرن المطبخ، فقام طاقم كابينة الطائرة بالتعامل الفوري مع الحالة وإطفاء مصدر الاحتراق، وعلى إثر ذلك قرر قائد الطائرة العودة إلى الرياض كاجراء احترازي. وبعد وصول الطائرة إلى الرياض نزل الركاب منها بالشكل المعتاد ، وقد تعرض اثنين من طاقم الكابينة لحالة استنشاق دخان طفيفة وقدمت لهما الرعاية الطبية اللازمة. وقد باشر مكتب تحقيقات الطيران التحقيق في هذه الواقعة.

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