"الغذاء والدواء"تحذر من مستحضر يتسبب الموت

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء تنبيهاً للممارسين الصحيين والمرضى أوضحت فيه أنها قامت بدراسة مدى ارتباط استخدام مستحضر دومبيريدون Domperidone مع احتمالية حدوث أعراض جانبية خطيرة مثل الموت القلبي المفاجئ والرجفان البطيني.

وذكرت الهيئة في بيان نشرته على موقعها على الانترنت (www.sfda.gov.sa)، أنها بعد مراجعة ملف السلامة الدوائية للمستحضر وعرض الموضوع على اللجان المختصة بالهيئة "تبين أن هناك احتمالية لحدوث هذه الأعراض الخطيرة خصوصاً عند استخدامه بجرعات كبيرة ولفترات طويلة".

وأضافت "وبناء على هذه النتائج قامت الهيئة بحصر الاستخدام فقط على علاج الغثيان والقيء ولفترة قصيرة وبجرعات منخفضة على ألا تتجاوز الجرعة اليومية للمراهقين والبالغين الذين يبلغ وزنهم أكثر من 35 كيلوجراما على 10 ملجم ثلاث مرات يومياً عن طريق الفم أو 30 ملجم مرتان يومياً عن طريق الشرج لمدة أسبوع، كما يجب ألا تتجاوز الجرعة للأطفال الذين يبلغ وزنهم أقل من 35 كيلوجراما عن 0,25 ملجم لكل كيلوجرام ثلاث مرات يومياً ولمدة أسبوع".

وشددت الهيئة العامة للغذاء والدواء في البيان نفسه، على منع استخدام مستحضر دومبيريدون للمرضى الذين لديهم فشل في القلب، نوبات قلبية سابقة، ذبحة صدرية ، عدم انتظام نبضات القلب.

وقالت الهيئة : إنها مستمرة في متابعة ورصد كل ما يستجد من معلومات تخص سلامة ومأمونية الدواء المستخدم في المملكة، وحثت الممارسين الصحيين والمرضى عـلى إبلاغ المـركـز الـوطـني للتيـقظ والـسلامة الدوائـية عـند حـدوث أي أعـراض جانبية جراء استخدام الأدوية

يُذكر أن مستحضر دومبيريدون (Domperidone) مسجل في المملكة بالأسماء التجارية التالية: موتيليوم (Motilium)دومبى (Dompy) بروكينين (Prokinin) اميستوب (Amistop) مودودوم (Mododom) .

