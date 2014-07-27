أكثر من مليوني مصل يختمون القرآن في المسجد الحرام

شهد أكثر من مليوني مصل من الزوار والمعتمرين والمواطنين والمقيمين مساء اليوم ختم القرآن الكريم بالمسجد الحرام، حيث توافد المصلون إلى المسجد الحرام منذ وقت مبكر من هذا اليوم الذي امتلأت أروقته وأدواره وسطوحه وبدرومه وتوسعة الملك عبدالله بالمصلين، وامتدت صفوفهم إلى جميع الساحات المحيطة بالمسجد الحرام والطرق المؤدية إليه .

وأمّ المصلين في المسجد الحرام إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبدالرحمن السديس الذي دعا للمسلمين في هذا الليلة المباركة بالمغفرة والعتق من النار وأن يحفظ البلاد من كل سوء وبلاد المسلمين.

وقد أغلقت المنطقة المركزية أمام المركبات وتم تفريغها للمصلين الذين تجاوزت صفوفهم حدود الساحات والطرق المؤدية إلى المسجد الحرام وامتلأت جميع الطرق والأنفاق القريبة من المسجد الحرام بالمصلين .

بدوره أعلن مدير الامن العام اللواء عثمان المحرج نجاح الخطط الامنية المعدة لهذا الشهر في الحرم المكي.

وأشار المحرج في حديث مع "العربية.نت" إلى" الوقت ضيق لحصر الامكانات التي اعدتها السعودية لضيوف الرحمن ، وكل الامور مهيئة وسخرت لنا بشكل كبير ونجاح هذه الخطط لاتتأتى الا من خلال دعم ومتابعة لحطة بلحظة من وزير الداخلية الامير محمد بن نايف" .

وحول استجابة المعتمرين والزوار للمسجد الحرام في التوسعة الجديدة، قال المحرج"ه لم يواجهنا أي مشكلة وأكرر ايضا انه لم يرصد أو يسجل أي حالة في الحرم المكي الشريف أو الحرم النبوي مخلة بالامن.

وأوضح" استجابة اخواننا الزوار من جميع البلدان الاسلامية ومن داخل المملكة جيد وهناك تعاون وهذه التوسعة الجديدة ساهمت بشكل كبير في فك الاختناقات داخل الحرم ووجه لها عدد من رجالات الامن يوجهون الزوار اليها وتسهيل خطاهم نحوها".

وعن حركة المعتمرين وسير الخطة المرورية في المنطقة المركزية، بين المحرج أن " هناك انسابية في الحركة المرورية برغم التزاحم والكثافة البشرية والسيرات اكنها تسير في الحدود الطبيعي .

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