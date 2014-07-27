إفريقية تعايد "عائلتها" بانتحارها

عايدت خادمة إفريقية، العائلة التي تعمل عندها في طبرجل، وأسرتها، بانتحارها مساء الجمعة الماضي. وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف العقيد مظلي الدكتور تركي بن عبدالرحمن المويشير إنه في مساء يوم الجمعة الموافق 28/9/1435هـ أبلغ أحد المواطنين شرطة محافظة طبرجل عن قيام عاملته المنزلية من جنسية إفريقية في العقد الثالث من العمر بالانتحار داخل غرفتها بمنزله بمحافظة طبرجل وبالانتقال والمعاينة، اتضح أن الغرفة مقفلة من الداخل ووجدت جثتها معلقة بدولاب ملابس داخل غرفتها وقد قام الطبيب الشرعي بفحص الجثة وفنيي الأدلة الجنائية ولاتزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.

