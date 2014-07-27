اليوم أول أيام عيد الفطر

أعلن الديوان الملكي السعودي، غداً (الاثنين)، أول أيام عيد الفطر، بعد مشاهدة رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الأحد.

وقال الديوان في بيان له"فبناءً على قرار المحكمة العليا رقم 60/هـ وتاريخ 29/8/1435هـ المتضمن إتمام عدة شهر شعبان ثلاثين وأن يوم الأحد 2/9/1435هـ حسب تقويم أم القرى هو غرة شهر رمضان لهذا العام 1435هـ فقد عقدت المحكمة العليا في مقرها الصيفي بالطائف جلسة مساء هذا اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1435هـ - حسب القرار المذكور - متحرية ما يردها من المحاكم عن رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1435هـ، وبعد الاطلاع على ما وردها بهذا الخصوص ودراسته".