الاثنين.. عيد الفطر في السعودية ودول عربية

أعلنت السعودية ومصر والعراق والإمارات والأردن والبحرين وفلسطين وليبيا، اليوم الأحد، أن غدا الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.

في الوقت الذي حسم فيه المشروع الإسلامي لرصد الأهلة باستحالة رؤية هلال العيد، اليوم الأحد، ومنع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية فلكييها من التصريحات الإعلامية في هذا الشأن، أكد مختصون فلكيون لـ"العربية.نت" أن هلال العيد سيشاهد اليوم بنسبة 100%، وذلك طبعاً بعد مشيئة الله.

وقال أستاذ علم الفلك في جامعة الملك سعود زكي مصطفى لـ"العربية.نت": "الهلال سيشاهد اليوم بنسبة 100%، نظراً لكبر حجمه، وصفاوة الجو.

ويتفق مع حديثه الخبير الفلكي عبدالعزيز الشمري، الذي يوضح لـ"العربية.نت": "خبرتي على مدار 30 عاماً تؤكد رؤية الهلال اليوم، ما يعني ذلك أن أول أيام العيد يوم غد (الاثنين).

يأتي ذلك وسط دعوة المحكمة العليا لرؤية الهلال مساء اليوم. وقالت في بيان لها أمس "نظراً لعدم رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان لهذا العام 1435هـ، وإتمام عدة شهر شعبان ثلاثين يوماً بناء على ذلك، فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب من عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1435هـ، مساء يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، حسب الرؤية الثلاثين بحسب تقويم أم القرى لعام 1435 هـ, وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، والاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".