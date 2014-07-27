بالفيديو.. نشوب حريق في وكالة رئاسة المسجد النبوي

تحاول ١٢ فرقة من الدفاع المدني الآن السيطرة على حريق نشب في موقع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي. وتشير مصادر "العربية" إلى أنه لا توجد وفيات حتى الآن بسبب الحريق الذي اندلع في مبنى وكالة الرئاسة عند الساعة ٩،٣٠ صباحا.

ومن المعروف أن بجوار مبنى الوكالة 3 مصليات نبوية كان رسول الإسلام محمد صلى الله وعليه وسلم يصلي في مواضعها صلاة العيد. وأشهر هذه المساجد هو مسجد الغمامة، بينما المسجد الملاصق لمبنى الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي هو مسجد علي بن أبي طالب، والمسجد الثالث هو مسجد أبو بكر الصديق، ويقع بين مسجد علي ومسجد الغمامة تقريبا.

بينما يقع مبنى االرئاسة الذي اندلع فيه الحريق على طريق السلام القريب من المسجد النبوي الشريف، وفي خلف المبنى يوجد مبنى آخر مخصص لخدمات ونظافة المسجد النبوي، توضع بجواره عربات التنظيف لساحات المسجد النبوي.