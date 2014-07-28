أمين الرياض يشرح حال مصليات العيد

في الوقت الذي يتداول البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي سوء حال مصليات العيد المكشوفة، من عدم نظافة واهتمام وذلك لمضي عام عليها، أكد أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله المقبل بأن جميع المصليات على مستوى منطقة الرياض جاهزة ومهيأة ونظيفة، بالرغم من أن تلك المصليات والمساجد مسؤولة عنها وزارة الشؤون الإسلامية.

وأشار إلى أنه إذا كان هناك تقصير سيتم تلافيه، مع أنه من خلال الزيارات التي "قمت بها لمواقع المصليات لم أجد هناك تقصيرا أو سوء حال كما تداوله البعض".

ونوه المقبل بأن أمانة منطقة الرياض تقدم المساندة لأي جهة حكومية لإظهار العيد بالشكل الذي يليق بسكان العاصمة وزوارها.

وفي نفس السياق وفّرت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد كميات كبيرة من المدات لمصليات الاعياد في مختلف مناطق المملكة وصل مجموعها الى 62,000 اثنين وستين ألف متر طولي بتكاليف إجمالية بلغت (000,876,5 )ريال ، في كل من (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، والقصيم، وعسير ، وجازان ، ونجران ، وحائل ، والجوف ، وتبوك ، والحدود الشمالية ، والباحة).



