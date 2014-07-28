الأمير سلمان يتقدم المصلين في المسجد الحرام

أدى المسلمون صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك في الحرم المكي الشريف وفي مختلف أنحاء السعودية.

ففي المسجد الحرام، تقدم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز المصلين، وأدى الصلاة معه رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريري، والأمراء، و العلماء، والمشايخ، و الوزراء، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وجموع غفيرة من المصلين.

وبعد الصلاة، استقبل ولي العهد المهنئين عيد الفطر. وفي المدينة المنورة وفي المدينة المنورة أدى أكثر من مليون مصلٍ صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد النبوي يتقدمهم الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة. بينما وفي مدينة الرياض أدى جموع المصلين الصلاة يتقدمهم الأمير تركي بن عبدالله أمير منطقة الرياض وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله.