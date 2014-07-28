سعودية تزاحم الرجال وتنتصر في جدة

عبير ابو سليمان منذ ثلاثة اعوام وهذه المرأة التي هي عبارة عن موسوعة تاريخية لجدة القديمة تخطو خطاها مع زائرين اجانب ومحليين فضلت ان ترشدهم سياحياً بالمجان ومن أجل تاريخ جدة التي تحبها .

وقالت عبير ابو سليمان رئيسة فريق قلب جدة والمرشدة السياحية للعربية نت " اعمل منذ ثلاث سنوات في الارشاد السياحي هو ليس تخصصي الدراسي لكن جاء من باب العشق لجدة ولاثارها القدينة فوجدت نفسي مع مجموعة ننشيء مجموعة علة الفيسبوك وننطلق في عملنا التطوعي هذا " .

وتضيف عبير " نحن لا نتقاضى اموال رغم ان بعض اعضاء الفريق حالتهم المادية بسيطة لكننا نهدف لتعريف الاجانب والمواطنين بتاريخ جدة ومن اجل هذا نحن نعمل في نهاية كل اسبوع لكن في رمضان كان عملنا يومياً "

ويعمل مع عبير اثنين وثلاثين شابا اطلقوا على انفسهم مسنى قلب جدة ، واختار ان يكونوا شرايين الارشاد السياحي في مهرجان رمضاننا كدا حدث جدة الابرز خلال الشهر الكريم .

وتعرف السيدة الجداوية التي تجيد اللغتين الا نقليزية والفرنسية ان واحد من اهم مهماتهما ان تقدم جدة كما كانت قديماً لضيوفها من الزائرين حتى لو تم التخلي عن بروتوكولات الزيارة .

وتصف عبير ابو سليمان استقبال اهالي جدة القديمة للزوار الاجانب باستقبال ابناء الحارة وتقول " لايهم ماهو منصب الزائر ربما كان ادميرال في القاعدة البحرية الفرنسية لكن الاستقبال يكون بشكل عفوي والزيارة لا تأخذ شكلا رسميا بحتا في الاستقبال والوداع ".

اربعمائة واربع ستون جولة سياحية هي حصيلة فريق عبير ابو سليمان من المتطوعين الذين حطموا ارقام قياسية تمثلت في عدد الجولات مثلما حطموا الصورة النمطية عن وظيفة المرشد السياحية المرتبطة بالرجل قبل ان تمارسها عبير