معايدة محمد بن نايف لأسر المقتولين على أيادي الإرهاب

هنأ وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف أسر وذوي رجال الأمن الذين قتلوا على أيادي الإرهاب بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وقال "بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام 1435هـ يسرني أن أتقدم بخالص التهنئة لأسر وذوي شهداء الواجب من رجال الأمن البواسل الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن دينهم وحماية لوطنهم ، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ،وأن يجعل منزلتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ".

وأضاف" كما أسأل الله أن يمد إخوانهم رجال الأمن بعونه وتوفيقه وتسديده للقيام بمهماتهم الجليلة في حماية العقيدة والوطن، مؤكداً أن قيادتنا حريصة على أمن وسلامة المواطن والمقيم وباذلة في سبيل ذلك كل ما يمكن للدفاع عن الدين الحنيف وحماية مكتسبات الوطن وإنجازاته".