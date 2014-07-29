حكاية "الرياض من السماء"

كشفت أمانة منطقة الرياض، فعالية جديدة تنظمها لأول مرة بمناسبة عيد الفطر. وقال مدير عام الخدمات الاجتماعية في الأمانة المهندس إبراهيم الهويمل لـ"العربية.نت" تلك الفعالية إسمها "الرياض من السماء"، وهي عبارة عن استعراض للطيران الشراعي والهليو كبتر، والألترالايت والماكرولايت، وطائرات بدون طيار.

ويأتي ذلك وسط تأكيدات الهويمل، على عدم تجاهل الأمانة لفئة الشباب واستهدافهم في فعاليات العيد، إذ أوضح تخصيص أربع مواقع شبايية، من ضمنها فعاليات "الكارتينق والدرفت" التي تحتضنها ساحة ديراب.

وأشار الهويمل إلى تخصيص الأمانة لـ 28 موقعاً لاحتضان 220 فعالية بمناسبة عيد الفطر، وزعت بين النساء والشباب والعوائل والأطفال .