احتفالات العيد.. عروض فلكلورية وألعاب نارية

أطلقت أمانات المناطق، ليل أمس، احتفالات بمناسبة حلول عيد الفطر، والتي تضمنت عروضا فلكلورية وصيفية، وألعابا نارية، شهدت كثافة زوار، ودشنت الاحتفال برعاية كل أمير منطقة.

وفي منطقة القصيم، دشن أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر، الاحتفالات في مدينة بريدة. وقال في كلمة له خلال الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة "فكرة عيد الأحياء ناجحة، ومخرجاتها ملموسة"، متمنياً أن تفعل الأعياد في الأحياء بشكل أكبر، ليشارك الجميع بفرحة العيد السعيد، مشيداً بالقائمين على احتفالات العيد بمدينة بريدة من جهات حكومية وخاصة ورعاة داعمين.

وفي المدينة المنورة، دشن أمير المنطقة، الأمير فيصل بن سلمان، الاحتفال الذي تمت عنونته بـ"عيد طيبة 35"، كما دشن المرحلة الأولى للحي التراثي وشارع العيينة في مرحلته الأولى ليستعيد أهالي المدينة المنورة ذكريات شارع العينية والحي الشعبي بتفاصيله الدقيقة عبر "الحي التراثي".

بينما دشن أمير منطقة الباحة، الأمير مشاري بن سعود، احتفالات المنطقة، وذلك بمقر الساحة الشعبية في مركز بني كبير بمحافظة بلجرشي .

وفي الشرقية، رعى أمير المنطقة، الأمير سعود بن نايف، احتفالات أهالي المنطقة الشرقية، وذلك في الصالة الرياضية في الخبر.