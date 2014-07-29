الأمير سلمان يعايد المرابطين على الحدود بزيارتهم

زار ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز مدينة رفحاء، لمعايدة منسوبي قوات الدفاع في منطقة الحدود الشمالية.

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله المطار، الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية وأمير الفوج الثاني عشر برفحاء محمد بن عبدالله الفغم، ومحافظ رفحاء بدر بن إبراهيم الهزاع، وقائد المنطقة الشمالية اللواء ركن فهد بن عبدالله المطير، ومدير شرطة منطقة الحدود الشمالية اللواء ضيف الله العتيبي، وقائد حرس الحدود بالمنطقة الشمالية اللواء فالح السبيعي، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

ونقل الأمير سلمان خلال زيارة المعايدة لمنسوبي القوات المسلحة في رفحاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتهنئته لهم بعيد الفطر المبارك.

والتقى ولي العهد في إحدى الخيام ضباط صف وجنود القوات المسلحة حيث بادر بمعايدة الجميع مبديا سعادته بلقائهم، وأكد أنه من الحق على المسؤولين مشاركة رجال القوات المسلحة في المناطق العسكرية الاحتفال بعيد الفطر المبارك وهم قد ضحوا بفرحة العيد مع أبنائهم من أجل حماية وطنهم. عقب ذلك تناول ولي العهد طعام الغداء مع منسوبي القوات المسلحة، ثم دعاهم لالتقاط صورة جماعية في هذه المناسبة السعيدة، متمنياً لهم التوفيق والسداد .

ونشر الحساب الخاص للأمير سلمان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة خاصة من الزيارة، وكتب عليها " حق علينا مشاركة رجال القوات المسلحة في الحدود، الاحتفال بعيد الفطر الذين ضحوا بفرحة العيد مع أبنائهم، لحماية وطنهم".

وفي السياق ذاته عاد الأمير سلمان إلى جدة، بعد تقديمه المعايده لمنسوبي القوات المسلحة في رفحاء.