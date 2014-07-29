خادم الحرمين يعزي الرئيس الجزائري في ضحايا الطائرة

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة للرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، في حادث تحطم الطائرة الجزائرية وما نتج عنه من وفيات.

وقال في البرقية "علمنا بألم شديد بنبأ تحطم الطائرة الجزائرية وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين وللشعب الجزائري الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي، وصادق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتقبلهم فيمن عنده، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب الجزائر الشقيق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".