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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

على هذا النهج يجب أن نسير

كنت قد انتقدت استقطاب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الاقتصادية لشركة عالمية لصناعة الشوكولاتة، قائلا إنّ مثل هذه الصناعة لن توظف عمالة سعودية، ثمّ ما هي جدواها لبلادنا التي لا يوجد فيها سوق لهذا المنتج؟ عدا أنّ إمكانية التصدير محدودة لأننا لا نستطيع أن ننافس بلداً كسويسرا، واليوم قرأت خبراً مفاده أنّ هناك اتجاهاً للتوسع في الصناعات البتروكيماوية التحويلية، وأنّ مجمع «صدارة» للبتروكيماويات سيكون النواة للبداية الحقيقية لتوطين الصناعات التحويلية، الأمر الذي سيقلل من تصدير المواد الخام المتعلقة بها للسوق العالمي الذي يعيد إنتاجها وصناعتها وتوريدها مرة أخرى للسوق المحلية بأسعار عالية وجودة متردية، ووفقا لتقارير إخبارية حول المشروع الذي يجري بناؤه في مدينة الجبيل 2 يتوقع أن تحقق صدارة إيرادات تبلغ 10 مليارات دولار في غضون سنوات قليلة من تشغيله، وهذه خطوة مفصلية نحو تنويع الدخل القومي، وعدم الاعتماد على النفط الخام، ويبقى أيضا أن نتجه للصناعات التحويلية، وكل الدول التي تقود الاقتصاد العالمي الآن حققت ذلك، لأنها تمتلك هذه الصناعات، وهي ستشغل عمالة سعودية، ولا مكان فيها للعمالة المتدنية.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

www.alriyadh.com/956347

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